Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu delegelerden baskıyla imza topluyor

CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun delegelerden baskı ile imza topladığını öne sürdü.

CHP’nin 3-4 Şubat’ta yapılacak 36. olağan kurultayında genel başkanlığa talip olduklarını açıklayan İnce ve eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal’ın resmen aday statüsü kazanabilmesi için toplam delege sayısının yüzde 10’undan (yaklaşık 120 imza) imza alması gerekiyor.

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Ankara’da tuttuğu ofiste bir grup CHP’li milletvekilleriyle birlikte delege bazlı çalışmalarını sürdüren İnce Kanal D Haber’e yaptığı açıklamada “2019’u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz” dedi.

İnce, “Kemal beyin neyini beğenmiyorsunuz” sorusuna karşılık olarak da “Kendime mankafa (Erdoğan Kılıçdaroğlu için söylemişti) dedirtmezdim” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun başkanlık için zorla imza topladığını öne süren İnce,“İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar. Bunu biliyorum. ama 900 imza alıp 400 oy alırlarsa mahçup olurlar” dedi.

İnce bu sözleriyle 2014’teki kurultaya de atıfta bulundu. O kurultayda 944 delegenin açık imzasıyla aday olan Kılıçdaroğlu kapalı kabinde yapılan oylamada 740, 177 imzayla aday olan ince 415 oy almıştı.