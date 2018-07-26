Muharrem İnce, genel merkeze ilk kez çıkıştı: Koltuğa yapışanlar her yolu deniyor

CHP’de adı lider adayı olarak geçen Muharrem İnce olağanüstü kurultay için imza toplama çalışmalarının başlamasından sonra ilk kez genel merkezi hedef alarak, “Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor” dedi.

CHP’de bu sabah 59 il başkanı parti genel merkezinden yana tavır koymuş ve seçimli olağanüstü kurultay için imza toplanmasına karşı çıkmıştı. İmzacılar ise il başkanlarının açıklamasını ‘şahsi görüşleri’ diye nitelemişti. Böylece olağanüstü kurultay için imza toplayanlarla genel merkezciler ilk kez atışmıştı.

Reklam

İmzacıların lider adayı olarak öne çıkan Muharrem İnce de Twitter’dan yaptığı açıklamada tartışmaya katılarak şöyle dedi: “Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında.”