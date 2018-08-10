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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem İnce, Erdoğan’dan ‘istirham’ etti: Damadınızı kovun

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rakibi olan CHP’li Muharrem İnce, Erdoğan’dan damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı işten atmasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

Kötü ekonomik veriler ve ABD ile yaşanan siyasi gerilimin ardından döviz kurlarının bugün yukarı doğru tekrar rekor düzeyde yükselmesinin ardından Muharrem İnce Twitter’den bir dizi mesaj yayınladı.

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Gelinen noktada milletin felaketini engelleme için artık tavsiye değil ‘istirham‘ ettiğini belirten Muharrem İnce şöyle dedi: “Bırakın şu dış güçler palavralarını. Erzincan ve Sivas mitinglerimdeki çağrımı özetliyorum. Lütfen bu çağrının gereklerini yerine getirin, bir kez dahi olsa doğruyu yapın ve güzel ülkemizin uçuruma yuvarlanmasını engelleyin: 

a -Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun.

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b – Merkez Bankasına müdahale etmeyin.

c – Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin.

d – ‘Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir’ açıklaması yapın.” 

Bunun son çağrısı olduğunu belirten Muharrem İnce, Erdoğan’ın gecikmeden dediklerini yaparsa felaketi önleyebileceğini söyledi.

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