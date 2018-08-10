Muharrem İnce, Erdoğan’dan ‘istirham’ etti: Damadınızı kovun

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rakibi olan CHP’li Muharrem İnce, Erdoğan’dan damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı işten atmasını istedi.

Kötü ekonomik veriler ve ABD ile yaşanan siyasi gerilimin ardından döviz kurlarının bugün yukarı doğru tekrar rekor düzeyde yükselmesinin ardından Muharrem İnce Twitter’den bir dizi mesaj yayınladı.

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Gelinen noktada milletin felaketini engelleme için artık tavsiye değil ‘istirham‘ ettiğini belirten Muharrem İnce şöyle dedi: “Bırakın şu dış güçler palavralarını. Erzincan ve Sivas mitinglerimdeki çağrımı özetliyorum. Lütfen bu çağrının gereklerini yerine getirin, bir kez dahi olsa doğruyu yapın ve güzel ülkemizin uçuruma yuvarlanmasını engelleyin:

a -Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun.

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b – Merkez Bankasına müdahale etmeyin.

c – Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin.

d – ‘Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir’ açıklaması yapın.”

Bunun son çağrısı olduğunu belirten Muharrem İnce, Erdoğan’ın gecikmeden dediklerini yaparsa felaketi önleyebileceğini söyledi.