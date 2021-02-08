Muharrem İnce, CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı

Muharrem İnce gün içinde CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı.
İnce düzenlediği basın toplantısında, “Partimizin ismi, logosu her şeyi hazır… Bugün CHP’den istifa edeceğim. Gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim” dedi.
Yaramazlara biraz batar!
Suu Çii’nin bir ‘insan hakları savunucusu’ değil askerle işbirliği yapıp soykırımı gizlemeye çalışan bir ‘politikacı’ olduğu anlaşıldı. Yine de halkın oylarıyla seçilen bir lider.
En temel insani çizginin dahi nasıl yok sayılabildiğini görmek ve sözüm ona ‘alışveriş önerileri’ başlığı altında yoksunluğu böyle hafife alabilmek, en şaşırmayanı bile çileden çıkarabiliyor demek ki.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere ilişkin soruşturmada gözaltına alınan öğrenci Beyza Buldağ tutuklandı.
TRT, kanalda yayınlanan bir belgeselin ardından yöneltilen eleştirilere yanıt vererek programın çarpıtıldığını belirtti.
SONAR Araştırma şirketinin anketine göre AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) oy oranı yüzde 50’yi geçiyor.