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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem İnce, CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı

Muharrem İnce gün içinde CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

İnce düzenlediği basın toplantısında, “Partimizin ismi, logosu her şeyi hazır… Bugün CHP’den istifa edeceğim. Gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim” dedi.

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