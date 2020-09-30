Muhammed Peygamber’e hakaretle suçlanan sanığa yedi yıl 10 ay hapis istemi

İslam’a ve Muhammed Peygamber’e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan yedi yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul başsavcılığı, Twitter üzerinden paylaştığı karikatür gerekçe gösterilerek tutuklanan M.C.S. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

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M.C.S., 16 Temmuz’da tutuklanmıştı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, M.C.S.’nin, 13 Temmuz’da, ‘LGBTİ Birliği @lgbtiorg’ adlı Twitter hesabı üzerinden üç farklı yorum ve paylaşım yaptığı, bu paylaşımların İslam’a ve Muhammed Peygamber’e yönelik hakaret içerdiği belirtildi.

Sanığın savcılıktaki ifadesinde paylaşımları kendisinin yapmadığını, hesaba birden fazla kişinin erişim sağladığını, bunların sadece bazılarını tanıdığını söylediği kaydedildi.

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Paylaşımın yapıldığı siteyi kendisinin yönettiğini, paylaşımın yapıldığı zaman diliminde kendisinin de hesaba girdiğini söyleyen M.C.S’nin ifadesinde, peygambere saygı duyduğunu, babasının eski din görevlisi olduğunu belirttiği de iddianamede yer aldı.

Paylaşımı fark edince sildiğini ve özür metni yayınladığını ifade eden M.C.S., soruluların bulunabileceğini söyledi.

İddianamede, sanığın savunmasının suçtan ve yaptırımdan kurtulmaya yönelik olduğu, paylaşım üzerine pek çok sosyal medya kullanıcısının galeyana gelerek mesaj attığı ve ihbarda bulunduğu da gözetildiğinde eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtildi.

Paylaşımın zincirleme bir şekilde basın ve yayın yoluyla yapıldığının da altı çizildi.