‘Muhalif’lerin boykotundan Türkiye’yi sorumlu tutan Suriye: Taahhütler yerine getirilmedi

Suriye hükümeti, ‘muhalif’ diye anılan silahlı grupların iç savaşın sonlandırılması için Astana’da yapılan görüşmeleri boykot etmesinden Türkiye’yi sorumlu tuttu.

Görüşmelerde yer alan Suriye hükümet temsilcisi Beşar el Caferi, Türkiye’yi taahhütlerini yerine getirmemekle suçlayarak, “Üç garantörden bir tanesi taahhütünü bozarsa -ki Türkiye’den bahsediyorum- bu silahlı grupların (görüşmelere) katılmaması veya rol almaması konusu Türkiye’ye sorulmalı” dedi.

Türkiye, İran ve Rusya ile birlikte Astana görüşmelerinin garantör ülkelerinden.

‘Muhalif’lerin sözcüsü, Rusya’nın hava saldırılarını durdurmaya razı olmaması ve Suriye ordusunu ateşkese uymaya ikna edememesi nedeniyle görüşmelerin son turuna katılmayacaklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘muhalif’lerin görüşmelerden çekilme gerekçesinin ikna edici olmadığını belirterek, sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

23-24 Ocak tarihinde düzenlenen ilk toplantıda taraflar taleplerini dile getirmişti ancak Suriye konusunda herhangi bir somut adım atılmamıştı. İkinci toplantıdan da somut bir sonuç çıkmamıştı. Ancak Astana’daki görüşmeler, ateşkes için Cenevre’de yapılan toplantılardan daha önemli bir hamle olarak görülüyor.