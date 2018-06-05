Muhalif MHP’li vekil Kaya: Erdoğan ikinci turda kaybedecek

MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikinci tura kalması halinde seçimi kaybedeceği öngörüsünde bulundu.

Kaya, 16 Nisan referandumundan önce AKP’yle işbirliğine itiraz ederek MHP genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti. AKP’yle ‘cumhur ittifakı’na da itiraz eden Kaya milletvekilliğine tekrar aday olmamış, 24 Haziran seçimlerinde MHP ve Erdoğan’a oy verilmemesi çağrısı yapmıştı.

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MHP’li vekil son olarak, partisinin seçmenlerinin üçte ikisinin Erdoğan’a oy vermeyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Sözcü’den Nil Soysal’a konuşan Kaya, MHP’den kopan isimlerin kurduğu İYİ Parti’yle ilgili şöyle dedi: “İYİ Parti’yi oluşturan kadroların yüzde 80’inden fazlası bizim arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ama parti ve program olarak baktığımız zaman Türk milliyetçiliği ve ülkücülüğü esas almış bir yapısının olmadığını görüyoruz. Temennimiz önümüzdeki süreçte bu ayrılığın son bulması ve yeniden herkesin baba ocağında buluşması.”

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MHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyleyen, Erdoğan’ı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

“Bu ideolojiye sahip mevcut yönetim nasıl olur da kendilerine taban tabana zıt, milliyetçiliği hasım olarak, İslam dışı bir anlayış olarak gören ve bu yönüyle ‘Milliyetçilik ayaklar altındadır’ diyen bir siyasal İslamcıyı cumhurbaşkanı adayı olarak bizim karşımıza çıkarır? İtirazımız buna” diye devam eden Kaya, seçimin ikinci tura kalması halinde Erdoğan’ın kaybedeceğini savundu ve ekledi: “MHP de 50. yılı olan 2019’da kurucu ayarlarına geri dönecek.”