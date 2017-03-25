Muhalif MHP’li Okutan: Referandumdan ‘Evet’ çıkarsa MHP biter

16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıkladıktan sonra partisinden ihraç edilen MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, sonucun ‘Evet’ çıkması halinde MHP diye bir partinin kalmayacağını ileri sürdü.

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan eski milletvekili Sinan Oğan ve halen milletvekilliği görevindeki Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok disiplin kurulunun oybirliğiyle partiden ihraç edilmişti.

MHP’nin AKP’yle beraber Meclis’te geçirdiği anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyen ve referandum için çalışmalarına başlayan MHP vekiller üst üste saldırıya uğramış ve kampanyaları sekteye uğratılmıştı.

En son MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, Sivas’ta ‘Hayır’ kampanyası yürütmek için salon bulamadıklarını söylemişti.

”Evet’ çıkarsa MHP biter’

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’a konuşan Okutan, ‘Hayır’ kampanyası yürütmede ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade etti: “Şu anda partiye yönelik muhalefetten ziyade Türkiye’nin geleceğiyle alakalı çalışmalara odaklandık. Referandumdan ‘Hayır’ çıkması için ağırlığımızı bu işe verdik. Tabii sahada çok ciddi sıkıntılar var. Bize yakın arkadaşlarımız rahatsız ediliyor. Halka açık yaptığımız toplantılarımız basında yer almıyor ama biz yine de elimizden geldiği kadarıyla halkla iletişim kurmaya çabalıyoruz. Bundan sonra ne olacağını oturup çıkan tabloya göre bir karar vereceğiz.”

Referandumdan ‘Hayır’ çıkması halinde Türkiye’de ‘yeni bir sayfa’ açılacağına inandığını söyleyen MHP’li vekil, ‘Evet’ sonucunun ise MHP’yi ‘bitireceğini’ ileri sürdü: “Belki Sayın Cumhurbaşkanı yine makamında kalacak. Ama hükümette de MHP’de de bir değişiklik olacak. Evet’ çıkarsa siyasette ikili bir yapı olacak. Bir yanda ana çatıyı CHP’nin oluşturduğu demokratik sol bir yapı, diğer tarafta da AKP’nin ana gövdesini oluşturduğu milliyetçi muhafazakâr yapı. Orada zaten MHP bitiyor, MHP’ye yer yok. Bunun siyasi bir faturasının olması lazım. Partide ihraç edilenler kalanlardan fazla oldu. Her halükarda MHP’de bir değişiklik olacaktır. Yeni bir program ve tüzükle seçmenin karşısına çıkmamız lazım. Mesela biz Güneydoğu’yu çok fazla bilmiyoruz. Kürt meselesinde söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bunları tekrar ele alıp yeni bir yaklaşım sergileyebilmemiz gerektiğine inanıyoruz.”