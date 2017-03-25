Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Muhalif MHP’li Okutan: Referandumdan ‘Evet’ çıkarsa MHP biter

 

16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıkladıktan sonra partisinden ihraç edilen MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, sonucun ‘Evet’ çıkması halinde MHP diye bir partinin kalmayacağını ileri sürdü.

 

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan eski milletvekili Sinan Oğan ve halen milletvekilliği görevindeki Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok disiplin kurulunun oybirliğiyle partiden ihraç edilmişti.

MHP’nin AKP’yle beraber Meclis’te geçirdiği anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyen ve  referandum için çalışmalarına başlayan MHP vekiller üst üste saldırıya uğramış ve kampanyaları sekteye uğratılmıştı.

En son MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, Sivas’ta ‘Hayır’ kampanyası yürütmek için salon bulamadıklarını söylemişti.

”Evet’ çıkarsa MHP biter’

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’a konuşan Okutan, ‘Hayır’ kampanyası yürütmede ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade etti: “Şu anda partiye yönelik muhalefetten ziyade Türkiye’nin geleceğiyle alakalı çalışmalara odaklandık. Referandumdan ‘Hayır’ çıkması için ağırlığımızı bu işe verdik. Tabii sahada çok ciddi sıkıntılar var. Bize yakın arkadaşlarımız rahatsız ediliyor. Halka açık yaptığımız toplantılarımız basında yer almıyor ama biz yine de elimizden geldiği kadarıyla halkla iletişim kurmaya çabalıyoruz. Bundan sonra ne olacağını oturup çıkan tabloya göre bir karar vereceğiz.”

Referandumdan ‘Hayır’ çıkması halinde Türkiye’de ‘yeni bir sayfa’ açılacağına inandığını söyleyen MHP’li vekil, ‘Evet’ sonucunun ise MHP’yi ‘bitireceğini’ ileri sürdü: “Belki Sayın Cumhurbaşkanı yine makamında kalacak. Ama hükümette de MHP’de de bir değişiklik olacak. Evet’ çıkarsa siyasette ikili bir yapı olacak. Bir yanda ana çatıyı CHP’nin oluşturduğu demokratik sol bir yapı, diğer tarafta da AKP’nin ana gövdesini oluşturduğu milliyetçi muhafazakâr yapı. Orada zaten MHP bitiyor, MHP’ye yer yok. Bunun siyasi bir faturasının olması lazım. Partide ihraç edilenler kalanlardan fazla oldu. Her halükarda MHP’de bir değişiklik olacaktır. Yeni bir program ve tüzükle seçmenin karşısına çıkmamız lazım. Mesela biz Güneydoğu’yu çok fazla bilmiyoruz. Kürt meselesinde söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bunları tekrar ele alıp yeni bir yaklaşım sergileyebilmemiz gerektiğine inanıyoruz.”

Sivas’ta ‘Hayır’ için salon bulamayan MHP’li Kaya: Sahipleri baskılarla iptal etti

ANAR Araştırma’dan Uslu: MHP seçmeninin üçte biri ‘Evet’ diyor

MHP’ye göre politikalar ‘yakınlaştı’: AKP iktidarı dediğimize geldi

Akşener’in etkinliğine MHP pankartlı protesto: Saldırıyı polis engelledi

MHP, Oğan ve ‘Hayır’cı üç milletvekilini daha partiden ihraç etti

Bahçeli, ‘Hayır’cı MHP’lilere saldırıları yorumladı: Her yer oyun, her yer tiyatro

Eski MHP’li Özdağ’dan suç duyurusu: Saldırının sorumlusu Bahçeli

Ülkü Ocakları başkanından, ‘Hayır’cı seleflerine tehdit: Pahalıya mal olur

Eski MHP’li Oğan’dan kendisine söz hakkı vermeyen Habertürk’e: Gücü yalakalığında

‘Söz verdik lidere’: ‘Hayır’cı MHP’lilerin etkinliğine tekbirlerle girmek isteyenlere engel

‘Ülkücü işini yarım bırakmaz’: ‘Hayır’cı Özdağ ve Halaçoğlu’nun etkinliğine saldırı

Bahçeli’den eski MHP’li Oğan’a saldırıya ‘tuhaf yorum’: Ülkücü işini yarım bırakmaz

MHP’den ihracı istenen Sinan Oğan’a saldırı: ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’

MHP’li Semih Yalçın’dan partisinin ‘Hayır’cılarına: Siyasi metamorfoz geçirdiler

Muhalif dört isme ihraç isteyen MHP ‘parti birliği’ne işaret etti: Mesele ‘Hayır’ değil

‘Hayır’cı MHP’li vekile kaymakamlık konferans için önce salon izni verdi, sonra iptal etti

MHP’de muhalifler ‘Hayır’da ısrarcı: Bir kez daha ‘yanıldık’ demelerini istemiyoruz

MHP’de ‘Hayır’cı tasfiyesine devam: Buldan ve Serinhisar teşkilatları feshedildi

İhraçları istenen ‘Hayır’cı MHP’li vekiller: Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz

Beklenen hamle: Oğan ve Halaçoğlu dahil dört ‘Hayır’cı MHP’linin ihracı istendi

Bahçeli ‘yemin etmiş, dönmeyecek’: Millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet

Akşener’e ‘Hayır’ ablukası: Salonun ışıkları kapatıldı, toplantı engellenmek istendi

Bahçeli ‘korkuttu’: ‘Hayır’ çıkması halinde Türkiye karmakarışık olacak

MHP’li Karakaya’dan partisinin ‘Hayır’cı vekillerine: Affedilir değil, gereken yapılacak

Perinçek’ten Bahçeli’ye: Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar

Bahçeli’den ‘Evet’ savunması: Perinçek ile Erdoğan arasında tercihimiz Erdoğan

MHP Safranbolu ilçe yönetimi, ‘Genel merkezin politikalarını tasvip etmiyoruz’ diyerek istifa etti

Ülkücülerin ‘Hayır’ cephesindeki kanalı Üç Hilal: MHP bu sistemle yok olup gider

Akşener’e göre anketler yüzde 60 civarında ‘Hayır’: Milli mücadele tavrı göstereceğiz

MHP’de içeriden ‘karşı atak’: ‘Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor’ platformu kuruldu

MHP’de ‘kıyım’ sürüyor: ‘Hayır’cı Gölbaşı teşkilatı feshedildi

‘Taban ateş püskürüyor’: MHP’de muhalifler ‘Hayır’ için sahaya inecek

Kulis: AKP, ‘Hayır’cı MHP’lileri ‘HDP vurgusuyla’ sandıktan uzak tutmaya çalışacak

MHP kalelerinde ayrılan ayrılana: ‘Hayır’ diyen ilçe başkanı görevinden alındı

AKAM araştırması: MHP seçmeninin yarısı ‘Hayır’ diyecek, kararsızlar yüzde 15

Reuters analizi: Referandumda MHP belirleyici, HDP’nin tavrı diğer partilileri etkiler

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...