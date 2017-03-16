Muhalif MHP’li Koray Aydın iddialı konuştu: AKP’li vekillerinin üçte biri ‘Hayır’ oyu verecek

MHP lider adaylarından eski milletvekili Koray Aydın, AKP’li milletvekillerinin üçte birinin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anaysa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vereceğini öne sürdü.

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Aydın, “Herkes elini vicdanına koysun. Şu an Türkiye’de tek adam rejimine giden bir yoldayız. AKP’li arkadaşlarımızın çoğunluğunun bunu gördüğünü biliyorum” dedi.

‘AKP üçte bir fire verir’

Aydın şöyle devam etti: “AKP üçte bir fire verir. Onlar da bu kadar yetkinin fazla olduğunu düşünüyor. ‘Partimi seviyorum ama bu kadar yetki hem o kişinin başını belaya sokar, hem partimizin başını belaya sokar, hem de ülkemizin başı belaya girer’ diyorlar.”

Başkanlık sisteminin büyük sosyal çalkantılara neden olacağını savunan eski MHP’li vekil, “80 milyonu bir korku imparatorluğu altında yaşatamazsınız” dedi.