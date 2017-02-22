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Yaramazlara biraz batar!

Muhalif dört isme ihraç isteyen MHP ‘parti birliği’ne işaret etti: Mesele ‘Hayır’ değil

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partide hiç kimsenin referandumda ‘Hayır’ dediği için ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmediğini savundu.

Fotoğraf: Reuters

MHP’de ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklayan üç milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok’un yanısıra Sinan Oğan ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilmişti.

CNN Türk’e konuşan Yalçın, vekil ihraçlarının vekillerin 1 Kasım genel seçimlerinden bu yana süren tavrından ötürü olduğunu belirterek, “Mesele ‘Hayır’ meselesi değil. Partiden bağımsız hareket etmek gibi bir tarzı kendine şiar edinenlerin bunun böyle sonuçlanacağını bilmeleri gerekir. Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildikleri için, MHP adına tasarruf içerisinde olmayacakları bilinmelidir” dedi.

‘Hayır’ oyu vermek normal, kimseyi suçlamıyoruz’

Referandumda ‘Hayır’ oyu vermenin ‘normal’ olduğunu ve kimseyi suçlamadıklarını dile getiren Yalçın, “Bakın şunu altını çiziyorum. Sadece ve sadece ‘Hayır’ dedikleri için kimse disiplin kuruluna sevk edilmez. Veya kimse görevden alınmaz. Bazı açıklamalar yapılırken ilgili şahısların dikkatli olması gerekir. MHP Genel Merkezinin politikalarını saptırmaması gerekir. Kimse, söylediklerimizden söylemediklerimizi çıkarmasın” diye konuştu.

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