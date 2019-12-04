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Yaramazlara biraz batar!

Muhalefetten Vakıfbank’ın devrine tepki: Deniz bitince ikinci perde başladı

Vakıfbank’ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan yüzde 58.5 oranındaki hisselerinin bir hafta sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilmesine karar verilmesi üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Milletin elindeki son gümüşler birer birer fona devrediliyor” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’dan açıklama yapan Öztrak şunları söyledi: “Vakıfbank’ı önce Damadın yönettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, sonra Kayınpeder ve Damadın beraber yönettiği kara kutu Varlık Fonu’na alma operasyonu başladı. Ziraat ve Halk Bank’tan sonra sıra Vakıfbank’ta. Milletin eldeki son gümüşleri birer birer rehin fonuna devrediliyor.” 

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de yine Twitter’dan şu ifadeleri kullandı: “Kamu bankaları uzunca bir süredir yandaşlara karşılıksız kredi tahsisi için kullanılıyordu. Orada deniz bitince şimdi oyunda ikinci perde başladı. Bankaların zararları hazineye devredilmiş oluyor. Borç artık 82 milyonun. Hayırlı olsun.”

Saadet Parti’li Aktaş: Vakıf malı gaspından başka bir şey değil

Saadet Partili Ali Aktaş ise şu açıklamaları yaptı:

  • Vakıf malına da el attılar, bunlar gidici.
  • Vakıf malları ve hisselerinin hazineye, devletin herhangi bir kurumuna ya da şahsa devri asla caiz değildir. Son bin yıllık vakıf geleneğimizin birikimi bir biçimde Vakıfbank’ta hissedar olmuştur. Bu hisselerin Hazine’ye devri vakıf malının gaspından başka bir şey değildir.
  • Vakıf hisselerinin Hazine’ye  devri bu hisselerden elde edilecek tüm gelirin Hazine tarafından yoksullara dağıtılması halinde bile caiz değildir. Vakıf malı tahsisli maldır, tahsis edilen Vakıf haricinde kullanılamaz. Vakıf malı devletin mülkü değildir. Bu hatadan dönülmelidir.
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakıfbank’taki hisseleri mazbut vakıflara aittir. Yani Osmanlı dönemi vakıfları ile doğrudan VGM tarafından idare edilen vakıflara. Dolayısıyla bu hisseler herhangi bir idari organa ait değildir. Vakıf hisseleri hazineleştirilemez. Vahim bir hata bu.
  • Akıl almaz bir iş yapıyor hükümet. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mazbut vakıflara ve diğer vakıflara ait mali imkanlarla elde edilen Vakıfbank’ın hisseleri ne Hazine’ye ne de herhangi bir şahsa devredilemez. Fiyatı ne olursa olsun buna hakları yok. HARAMDIR

Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilecek olan hisseleri, 2.5 milyar lira olan banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor.

Vakıfbank’ın yüzde 58.5’lik hissesi Hazine’ye devredildi

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