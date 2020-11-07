Muhalefetten MB başkanını görevden alan iktidara eleştiri: ‘Dış güçler yalanı bitti’

CHP ve Gelecek Partisi, Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal’ın görevinden alınmasının ardından iktidarı eleştirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Temmuz 2019’da göreve başlayan Uysal, gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanan kararla görevden alınmış yerine Naci Ağbal getirilmişti.

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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Merkez Bankası Yasası’nın, Türk Lirası’nın ‘onuru ve değeri’nin ve hukukun ‘sıfırlandığını’ ifade etti.

CB Erdoğan 1,5 yıl önce 'söz dinlemiyor' diye görevden aldığı MB başkanının yerine atadığı 'UYSAL' başkanı da gece yarısı görevden aldı! MB yasası, itibarı, TL'nin onuru-değeri ve HUKUK sıfırlandı! Artık 'dış güçler' yalanı bitti, CB Hükümet Sistemi iflasını ilan etti! — Erdoğan Toprak (@EToprakCHP) November 7, 2020

CHP’nin bir diğer İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu da “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Merkez Bankası başkanı dayanmıyor” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Merkez Bankası Başkanı dayanmıyor. Bir süre önce söz dinlemiyor diye Murat Çetinkaya’yı görevden alıp Murat Uysal’ı atamıştı.Şimdi de Uysal’ı görevden alıp eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı atadı. Bakalım Ağbal ağzıyla Dolar yakalayabilecek mi? pic.twitter.com/nJt9WcTwey — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) November 7, 2020

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Twitter’daki paylaşımında, şunları yazdı: “Piyasa kurallarına göre davrananı görevden alır. Sarayın kurallarına göre davrananı da görevden alır. İyisi mi kapatın Merkez Bankası’nı… Nasılsa bir işe yaramıyor artık; rezervi de bitti… Az kaldı dostlar! İlk seçimde tüm bu kepazelik son bulacak… Türkiye normalleşecek…”

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‘Dört yılda üç atama’

Eski AKP milletvekili ve Gelecek Partisi Dış Politika Başkanı Kani Torun, tepkisini Twitter’dan gösterdi: “Görev süresi beş yıl olan Merkez Bankası başkanlığına dört yılda üçüncü atama. Herhalde ekonominin durumunu anlamak için başka bir göstergeye ihtiyaç yok.”