Muhalefetten, ‘gizli’ ibaresiyle meclise gönderilen Varlık Fonu raporuna tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Türkiye Varlık Fonu’nun ‘gizli’ ibareli denetim raporunun görüşülmesine CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri itiraz etti. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz görüşmeyi başlatınca İYİ Parti milletvekilleri toplantıyı terk etti.

Fotoğraf: Reuters

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu’nun 2019 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ni görüşmek üzere toplandı.

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‘Karartma var’

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, usul hakkında söz alarak şunları söyledi: “Bu rapor bizim elimize gizli ibaresiyle geldi. Bunun nedenini anlamadık. Rapordaki bir kısım bilgileri paylaştığımızda suç işlemiş olacak mıyız olmayacak mıyız bilmiyoruz. Burada bir karartma var, denetimin bir karartması var. Gizlilik ibaresi kaldırıldıktan sonra ancak bu görüşülebilir.”

Usta, Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinin de bu raporun görüşmelerinde bulunması gerektiğini savundu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise rapora Devlet Denetleme Kurulu’nca ‘gizli’ damgasının vurulmasının geçerliliğinin olmadığını, bu denetimi yapmanın TBMM’nin hakkı olduğunu söyledi.

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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da raporun ‘gizli’ ibaresi bulunan ön sayfasını Twitter’daki hesabından paylaştığını, şu ana kadar hakkında bir fezlekenin hazırlanmadığını belirterek, “Ben bunun içeriğini paylaşsam suç işlemiş olur muyum bunu bilmemiz gerekir. Şeffaflık ilkesi olan bir kamu kurumunun gizli ibareli bir denetim raporu olamaz” ifadelerini kullandı.

Yarın görüşeceğimiz Varlık Fonu denetim raporunu Meclise “GİZLİ” damgasıyla gönderdiler.

Neden “GİZLİ”?

Kamunun elinde kalan son varlıkların denetim raporu neden milletten gizlenmek isteniyor? pic.twitter.com/fsUy2TvUbg — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) January 26, 2021

Paylan, gazetecilerin bu raporun içeriğini yazması durumunda suç işleyip işlemeyeceklerini de sordu. Tartışmanın uzaması üzerine Paylan, raporu bir gazeteciye verdi.

AKP’li vekil, ‘Rutin işlem’ dedi

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, gizlilik damgası vurulmasının rutin bir işlem olduğunu söyledi. Öztürk, gizlilik kararı alınmadıkça bu raporun gizli olmadığı kanaatini taşıdığını dile getirdi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da Varlık Fonu’na ilişkin kanunda gizlilik öngören bir düzenleme bulunmadığını anlatarak, “Devlet Denetleme Kurulu hangi gerekçeyle buna ‘gizli’ mührünün basılmasını öngördü, bunu bilmiyorum. Raporun gizlilik arz edecek bir boyutu yok” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu rapor üzerinde konuşanların ileride yargılanabileceğini belirterek, ‘gizli’ ibaresinin mutlaka kaldırılmasını istedi.

İYİ Parti’li Usta da, “Bütün bu tartışmalardan sonra hala bir şüphe olduğu için mahkemenin gölgesinde bir tartışma, müzakere yapmak istemiyorum. İYİ Parti Grubu olarak toplantıyı terk ediyoruz” dedi.

Tartışmanın ardından raporun görüşülmesine geçildi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez, rapor üzerinde sunumuna başladı.