Muhalefetin TBMM başkan adayları belli oldu, AKP’de ise tereddüt sürüyor

MHP, Meclis Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan’ı aday gösterme kararı aldı.

Böylece TBMM’deki muhalefet partilerinin üçünün de adayı belli oldu. CHP başkanlık için İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ı aday göstereceğini açıklamıştı.

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Bir dönem daha TBMM Başkanlığı yapma hakkı bulunan ve bu konuda istekli olduğunu saklamayan İsmail Kahraman için ise AKP’den ses çıkmadı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta İsmail Kahraman ile görüşmüş, görüşmeden sonra başkanlık konusunda açıklama yapılmaması dikkat çekmişti.

AKP kulislerinde, damadının FETÖ bağlantıları üzerine haberler çıkan İsmail Kahraman’dan kendiliğinden “Başkanlığı bırakıyorum” tavrını göstermesinin beklendiği konuşuluyor.

Adaylar konusunda kulislere yansıyan bilgilere göre AKP’de Kahraman’ın devam etmesinin yanı sıra Burhan Kuzu, Mehmet Metiner, Mustafa Elitaş, Numan Kurtulmuş ve Nabi Avcı isimleri adaylık için gündemde.

Dört turlu seçim 17-21 Kasım arasında yapılacak.