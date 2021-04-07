Muhalefetin oylarıyla reddedilip tekrar oylanan teklif kabul edildi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanununun maddelerine geçilmesi teklifi, dün Meclis’te muhalefet oylarıyla reddedilmişti.

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AKP ve MHP’li vekiller teklifin tekrar oylanması gerektiğini belirtirken muhalefet bunun usulsüz olacağını, ancak bir sene sonra tekrar oylanabileceğini hatırlatmıştı.

AKP, elektronik oylama yapılmadığı gerekçesiyle karara itiraz etmişti. İtirazı haklı bulan Meclis başkanlığı, oylamanın yeniden yapılmasını istemişti.

Elektronik oylama sonucunda teklif kabul edilmişti.

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Muhalefet OHAL dönemini hatırlatmıştı

Teklifle ilgili konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, 15 Temmuz’u anımsatarak, ‘bu olayın ardından iktidarın kamu hizmeti ve işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olunması şartı aramaya başladığını’ dile getirmişti.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ise AKP’nin ülkeyi ‘OHAL kararnameleriyle yönettiğini, bu kararnamelerin zamanla yasalaşarak kalıcı hale geldiğini’ ifade etmişti.

Teklifle, devlet memuru olmak isteyenler için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının şart haline getirildiğini, idareye ‘sınırsız bir yetkinin verildiğini’ belirten Tiryaki, HDP olarak bu adımı doğru bulmadıklarını belirtmişti.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, teklifin açıkça Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürerek, kabul edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne taşınacağını belirtmişti.