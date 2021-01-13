Muhalefetin 2020’de verdiği soru önergelerinin yarıya yakını yanıtlanmadı

Muhalefet partilerinin TBMM Başkanlığı’na 2020’de sunduğu ve işleme alınan 14 bin 245 yazılı soru önergesinin 6 bin 606’sı yanıtlanmadı.

Fotoğraf: Reuters

Milliyet’ten Bahar Atakan’ın haberine göre TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin soru önergesine verdiği yanıtta, 1 Ocak-28 Aralık 2020 tarihleri arasında TBMM Başkanlığı’na sunulan yazılı soru önergeleri ile yasa tekliflerine ilişkin verileri paylaştı.

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Yasa teklifleri

Buna göre söz konusu dönemde işleme alınan 808 teklifin üçü geri alındı. 760’ı komisyonda, 18’i Genel Kurul gündeminde bulunuyor. 27’si ise kanunlaştı. Kanunlaşan tekliflerin birinde AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Partili, 4dördünde AKP ve MHP’li, 22’sinde AKP’li milletvekillerinin imzası bulundu. 62 yasa teklifi AKP’li, 488’i CHP’li, 14’ü HDP’li, 75’i MHP’li, 54’ü İYİ Partili, biri BBP’li, dördü SP’li milletvekillerinin imzasını taşırken, bağımsız milletvekilleri de üç yasa teklifi sundu.

Soru önergeleri

Toplam 14 bin 245 soru önergesinin sahibi olan milletvekillerinin üyesi olduğu siyasi partilere göre dağılımı ise şöyle oldu:

AKP: Bir, CHP: 7 bin 897, HDP: 4 bin 409, MHP: 538, İYİ Parti: bin 243, Türkiye İşçi Partisi: Yedi, Demokrasi ve Atılım Partisi 19, Demokrat Parti: Üç, Demokratik Bölgeler Partisi: Bir, Saadet Partisi: 103, Bağımsız: 24.

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AKP’nin bir, CHP’nin 2 bin 940, HDP’nin 3 bin 36, MHP’nin 163, İYİ Parti’nin 403, Türkiye İşçi Partisi’nin beş, Demokrasi ve Atılım Partisi’nin 11, Demokrat Parti’nin bir, Demokratik Bölgeler Partisi’nin bir, Saadet Partisi’nin 35, Bağımsızlar’ın 10 yazılı soru önergesi yanıtlanmadı.