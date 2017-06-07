Muhalefeti ‘engelleme’ önerisi: Anayasa’ya uyum için içtüzük değişikliği gündemde

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın içtüzük değişikliği için yarın liderlerle yapacağı toplantıda partiler arasında bir uzlaşma komisyonunu gündeme getireceği, uzlaşma sağlanamazsa AKP’nin kendi önerisini gündeme getirmeyi planladığı iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ı haberine göre, referandum sonrası yeni sistemle uyum yasalarını Meclis’ten geçirmek isteyen AKP’nin öncelikle muhalefeti devredışı bırakmaya öncelik vereceği konuşuluyor. AKP yönetiminde tek bir içtüzük değişikliğinin Meclis’ten çıkarılmasının zaman alacağı düşünülerek iki ayrı öneri üzerinde durulduğu belirtildi.

İki ayrı öneri

Buna göre AKP kulislerinde, yargı başta olmak üzere uyum yasalarının hızla Meclis’ten çıkarılabilmesi için önce Meclis’in hızlı çalıştırılmasını sağlayacak dar kapsamlı içtüzük değişikliği çıkarılması gerektiği değerlendirmeleri yapılıyor.

Anayasaya uyum için getirilecek kapsamlı içtüzük değişikliğinin ise acelesi olmadığı konuşuluyor çünkü bu değişiklikler 2019’dan önce yürürlüğe girmeyecek.

Bunun için Meclis Başkanı İsmail Kahraman, yarın partilerin grup başkanlarıyla bir araya gelecek. Görüşmede anayasa değişikliğine koşut olarak altı ay içinde çıkarılması gereken içtüzük değişikliği için partiler arasında bir uzlaşma komisyonu kurulmasının gündeme gelmesi bekleniyor.