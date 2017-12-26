Muhalefete ‘FETÖ’nün askerleri’ diyen Bahçeli ’17-25 Erdoğan’ diye lakap takmış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) karşı olan herkesi ‘FETÖ üyesi’ ilan ettiğini hatırlatarak, “İktidar partisi, bu kararnameyi benim gördüğüm kadarıyla Sayın Bahçeli kadar savunmadı” dedi.

Bahçeli ‘darbe girişimi ve devamındaki terör eylemlerine müdahale eden sivillere ceza muafiyeti’ni öngören maddeyle ilgili Twitter’da yaptığı açıklamada, “Ne var bunda? CHP niye rahatsızdır? HDP niye hoplamaktadır? İP niçin huzursuz, Barolar Birliği Başkanı neden keyifsizdir? 15 Temmuz’da milli beka zillet ve zulmet dolu saatlerde bizzat millet tarafından savunulmuştur. Bundan gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir” demişti.

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Aksaray’da partisinin il teşkilat binasının açılış törenine katılan İYİ Parti lideri bu açıklamalarla ilgili şu eleştirileri getirdi: “Bahçeli’nin tweet’lerinden gördüğümüz kadarıyla herkesi FETÖ’cü yapmış, KHK’lara karşı çıkan herkese. Bahçeli, ciddi bir kişi olduğunu insanlara düşündürtür. Ciddiyetin en önemli özelliği, surat asıklığı değildir. Kimmiş bu FETÖ’cüler; elindeki tüm bilgiyi, belgeyi, savcılıklara vermelidir. İktidara eklendiği kişi konumunda olduğu için bu konuda zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Bu kararnameyi benim gördüğüm kadarıyla iktidar partinin mensupları Sayın Bahçeli kadar savunmadılar. Bahçeli, lakap takmaları sever. ’17- 25 Recep Tayyip Erdoğan’ diye lakap takmıştı. Şiddetli tepki gösterdiği kişilerle daha sonra derin dostlukları olduğu belli. Bunu da kamuoyuna bırakıyorum.”