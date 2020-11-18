Muhalefet ve STK’lar tepki gösterdi: Maden teklifi torbadan çıkarıldı

Maden şirketlerinin ruhsat alanları dışında ‘geçici’ tesis kurabileceğini öngören madde, muhalefetin ve sivil toplum örgütlerinin tepkisi sonrası torba tekliften çıkarıldı.

Fotoğraf: Twitter

TBMM Genel Kurulu’ndaki oturuma katılan muhalefet vekilleri, enerji alanında düzenlemeleri içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 6. maddesinin geri çekildiğini duyurdu.

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Torba yasa teklifindeki 6. madde, liçleme tesisleri, atık barajarı, siyanür havuzları, patlayıcı madde depoları dahil maden faaliyetleri için her türlü gerekli yapıyı kapsıyordu.

Sivil toplum kuruluşları ve çevre örgütleri, bu maddenin tarım alanı, orman ve meraları tehdit ettiğini belirtirken, günlerdir #TorbaYasayıGeriÇek etiketiyle paylaşım yapılıyor.

Yasanın ilk beş maddesi ise kabul edildi.

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Kabul edilen maddelere göre, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu kaldırılacak.