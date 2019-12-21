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Yaramazlara biraz batar!

Muhalefet şerh koydu; kanun teklifindeki güvenlik soruşturması maddesi çıkarıldı

CHP, İYİ Parti ve HDP, TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşmeleri başlayacak ‘güvenlik soruşturması’na ilişkin kanun teklifine Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle şerh koydu. Bunun üzerine teklifi sunan AKP cephesinden o maddenin tekliften çıkarılacağına dair açıklama geldi.

Fotoğraf: Reuters

CHP, İYİ Parti ve HDP, kamu görevlerine atanacaklar hakkındaki güvenlik soruşturması uygulamasına ilişkin maddeyi de içeren, AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan 18 maddelik ‘torba kanun’ teklifinin Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. 

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CHP, “AK Parti OHAL’i sürekli kılma çabasındadır” açıklamasını yaparken HDP, teklifin, 28 Şubat döneminde çıkarılan yönetmeliğin birebir kopyası olduğunu savundu. İYİ Parti de teklifi irticai faaliyetleri önlemek için çıkarılan yönetmeliklere benzetti ve ‘keyfiliğe açık, objektiflikten uzak bir düzenleme olarak’ değerlendirdi.

AKP, bugün görüşülecek kanun teklifinden çıkarılacak söz konusu maddenin yeniden değerlendirilip, kapsamlı bir düzenleme olarak Meclis’e ayrı bir teklif şeklinde sunulacağını açıkladı.

Bugün Genel Kurul’da görüşmelerine başlanacak torba kanunda yer alan madde, kamu hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması arşiv araştırması yapılması şartı getiriyordu.

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Aynı kanundaki devlet memurluğuna alınacaklar için genel şartlar arasında sayılan “Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapılmış olmak” ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 29 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edilmişti.

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