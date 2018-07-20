Muhalefet liderleri de istifa eder…

OĞUZ BAYHUN

Türkiye’de oy kaybıyla sonuçlanan seçimlerin ardından iktidardakiler kadar muhalif parti liderlerinin de istifasına pek rastlanmıyor. Oysa dünyada durum farklı.

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İsveç: En büyük muhalefet partisi lideri merkez sağcı Anna Kinberg Batra, seçimlerin bir yıl öncesinde istifa etti. Batra hem parti içinde kendisine güvenin azalması hem de anketlerde halktan düşük oy alması nedeniyle liderliği bıraktı.

Belize: Orta Amerika’nın 360 bin nüfuslu ülkesinde ana muhalefet partisi lideri Francis Fonseca, beş yıl partide liderlik yaptı. Seçimi kaybedince koltuğuna veda etti.

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Macaristan: Solcu ana muhalefet partisi lideri Gyula Molnar, Başbakan Viktor Orban’ın yüzde 70 üstünde oy alması sonucu “Sonucun sorumluluğunu kabul ediyorum ve seçmenlerin kararına saygı duyuyorum” diyerek istifa etti.

İtalya: Eski başbakan ve merkez sol Demokrat Parti lideri Matteo Renzi, seçim yenilgisi sonucu istifa etti. Yüzde 19 oy alan Demokrat Parti’nin liderliğini bırakan Renzi başbakanlığı döneminde referandumda halkın desteğini alamayınca da görevi bırakmıştı.

Portekiz: Eski başbakanı ve merkez sağ muhalefet partisi lideri Pedro Passos Coelho seçimleri sosyalist partiye kaybetmesinin ardından istifa etti. Passos, “Sonuçlar bana kendimi kurtaracak bir alan bırakmadı. Geleceğimiz için yeni bir politikaya yeni bir yola ihtiyacımız var” dedi.

Britanya: İşçi Partisi lideri Ed Milliband, liderliğindeki partisi 1987’den beri en düşük oy oranını alınca istifa etti. Milliband, “Bu gerçekten yapmak istemediğim bir konuşma. Kesinlikle tüm sorumluluğu kabul ediyorum” dedi.

Kanada: Liberal Parti lideri Kathleen Wynee, partisinin koltuk sayısının 55’ten yediye düşmesi üzerine görevi bıraktı. Wynee istifasının ardından “Başka bir jenerasyon gelecek ve ben meşaleyi onlara teslim edeceğim” diye konuştu.

Yeni Zelanda: Nasyonel Parti lideri Bill English, İşçi Partisi’ne kaybettiği için politikayı bırakacağını açıkladı. Sekiz yıl finans bakanlığı, dokuz ay başbakanlık yapmış ve 27 yılını politikayla geçirmiş lider partisine veda ederken şunları söyledi: “Partimizin gücüne inanıyorum. Fikirlerimiz ve enerjilerimizle tekrar 2020’de hükümet olacağız. Nasyonel Parti’nin yeni liderinin zamanı ve büyük bir fırsatı olacak.”

Güney Kore: Ana muhalefet LKP 17 büyükşehir belediyesi ve valiliklerden sadece ikisini kazanınca parti lideri Hong Joon-pyo sonuçların sorumluluğunu kabul ettiğini belirterek görevi bıraktı: “Biz tamamen kaybettik ve tüm ülkenin kontrolü kazanan partinin eline geçti. Her şey benim hatamdı ve her mesuliyet bana ait. Seçmenlerin kararına saygı duyuyorum ve başkanlık pozisyonumu bırakıyorum.“

Japonya: Ana muhalefet partisi ünvanını taşıyan Demokrat Parti’nin lideri Murata Renho, koltuğa oturduktan yaklaşık 10 ay sonra partisinin tek basamaklı sayılarda kalmasından ötürü istifa etti. Renho “Eksiklerimi düşündükten sonra partimizin halkın güvenini kazanması için yapmam gerekeni yaptım” dedi.

Türkiye: …