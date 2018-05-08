Muhalefet adaylarına yer vermeyen TRT hakkında suç duyurusunda bulunuldu

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Seçim çalışmaları devam ederken televizyon kanallarının çoğunun muhalefet adaylarına yer vermemesi tepki gördü. Bir yurttaş, hak kaybına uğradığı gerekçesiyle devlet televizyonu TRT hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını ekrana taşımayan TRT’ye “Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur” diye seslenmişti.

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Sözcü’den Fatma Vurgun’un haberine göre İsmail Saygılı isim bir yurttaş, TRT’de cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener ve Muharrem İnce’ye yer verilmediğini belirterek hak kaybına uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapan İsmail Saygılı’nın dilekçesinde şöyle dendi: “Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bir kamu kurumu basın yayım organıdır. Basın demokratik toplumlarda dördüncü kuvvettir. TRT, halkın ortak sesi ve yöneticilerin gözü kulağıdır. Kamu kurumu olması nedeniyle kanun, tüm halkımızın vergileriyle ve her vatandaşın tükettiği elektrik bedeli üzerinden gelir sağlamaktadır. Hem kanun hem de icra cebir vergi nedeniyle TRT, her haber ve yayımlarında 80 milyon vatandaşa karşı sorumludur. Bir yurttaş olarak ben, TRT’nin Cumhurbaşkanı adaylarının mitinglerine ve basın toplantılarına yer vermemesi nedeniyle hak kaybına uğramaktayım.”

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