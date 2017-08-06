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Muhafazakar kesimden ‘başörtülü sigara’yı dert edinen Yeni Şafak yazarı hakkında suç duyurusu

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Hak ve Adalet Platformu, Yeni Şafak’taki köşesinde sigara içen başörtülü kadınların “Sizinle paylaşacağım çok şey var” mesajı verdiğini iddia etmesiyle birçok kesimden tepki toplayan Hayrettin Karaman hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Hayrettin Karaman

Karaman, geçtiğimiz hafta yayınlanan sigara içen başörtülü kadınlara yönelik yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: Sanki farklı olanlara şunu diyor: ‘Siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var.’”

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Bu cümlenin içerdiği ima, kısa sürede çeşitli sitelerde ve sosyal medyada tartışılmaya başlanmış, AKP’ye yakın isimlerin köşelerinden de Karaman’a ‘kınama’ yazıları gelmişti.

Karaman, bugünkü yazısında kastettiği şeyin bambaşka bir anlama çekildiğini, aslında niyetinin farklı olduğunu savunmuştu.

Muhafazakar kesimin yakından tanıdığı Cihangir İslam, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi isimlerin başkanlık referandumu öncesinde, Mart ayında kurduğu Hak ve Adalet Platformu, Karaman’ın yazısı hakkında kadına karşı şiddeti, ayrımcılığı körükleyecek ifadeler içerdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Platform şikayette bulunmak için yarın 13.00’da Çağlayan Adliyesi’nde buluşacak.

Hayrettin Karaman savunmada: ‘Farklı olanlar’ iffeti gevşek olanlar mı ki!!!


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