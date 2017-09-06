Muğla’nın Menteşe ilçesinde yangın: Alevler yerleşim yerlerine ilerliyor

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Muğla’nın kırsal Zeytinköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevlere, havadan ve karadan müdahele sürüyor.

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Menteşe ilçesine bağlı köydeki ormanlık alanda bugün saat 14.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye dört amfibik uçak, yedi söndürme helikopteri, 37 arazöz, iki dozer sevk edildi.

Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerlerken tedbir amacıyla Zeykinköy Mahallesi’ndeki evler ve hayvan damları boşaltılmaya başlandı.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, köylüler de söndürme çalışmalarına kazma küreklerle destek veriyor.