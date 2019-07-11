Muğla’nın dört yanındaki ormanlar yanıyor

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 15 sıralarında başlayan ve gece saatlerinde Göcek’e ilerleyerek yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını, 17 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmasına rağmen yer yer yeni alanlara sıçrayarak devam ediyor. Muğla’nın Milas ve Fethiye ilçelerinde de orman yangını çıktı. Milas’taki yangın kontrol altına alınırken, Fethiye’deki yangına müdahale ediliyor.

Göcek’teki yangın, 17 saat sonra kontrol altına alınabildi. Fotoğraflar: DHA

Yangın, Dalaman’daki ormanlık alanda başlayıp gece saatlerinde Göcek yakınlarına ulaştı.

Muğla’nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangınına 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle gece boyunca müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 13 helikopter de havadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle faaliyette olmayan bir butik otel tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına katılan bir arazöz yanarken, bazı iş makineleri de zarar gördü.

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Muğla Valisi Esengül Civelek, oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetti. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine yaşayan vatandaşları anons yaparak uyardı. Yapılan çalışma sonucunda, her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 07.30 sıralarında yangın kısmen kontrol altına alındı.

Ekipler, yangını söndürdükten sonra yemek yiyebildi.

Yangın alanındaki 250 köpek tahliye edildi.

Orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu 17 saatte kontrol altında alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının 350 hektarlık alanda etkili olduğunu, can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. Orman ekiplerinin Göcek’teki yerleşim yerlerini, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerden, karşı yangın taktiğiyle kurtardığı ortaya çıktı.

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Hızla ilerleyen alevlere karşı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin kararıyla, ‘karşı ateş’ taktiği uygulandı. Buna göre yerleşim birimlerinin yakınında ekipler, rüzgarında esiş yönüne göre kontrollü yangın çıkardı. Bu sayede alevlerin ilerleyişinin önü kesildi. Villa tipi butik bir otelin önündeki barakanın zarar gördüğü yangının ilerleyişi, saat 03.00 sıralarında, rüzgarın hızının da azalmasıyla kesildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte de helikopterlerin havalanmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangın alanının çevresini sardı. Söndürme ve soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın alanında inceleme bulundu.

Muğla’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesini havadan helikopterle inceledikten sonra Göcek Orman Şefliği’nde yetkililerden brifing aldı, ardından da basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Bekir Pakdemirli, “Dalaman’da tarladan çıkan bir yangın. Kayadibi Mahallesi’nde ilerlemesi devam ediyordu. Bu ilerleme durdu. Göcek, Kepez ve Taşbaşı mahallelerinde ilerlemeler dün itibariyle devam etti. Tabii ki tedbir amaçlı Kepez ve Taşbaşı mahallelerini boşaltmıştık. Şu an itibariyle mahalleye geri dönüş başladı. Vatandaş yine evlerine dönmüş oldu. Ben yurt dışındaydım. İlk çıkış saatinden itibaren takip ettim. Bu yangın çok büyük bir yangın olmamakla birlikte, yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye aldığımız bir yangındı. Biliyorsunuz, akşam saatinde helikopter uçuşu olmuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterler çalışmaya katıldı ve hala devam ettiriyorlar. Can ve mal kaybımız yok. Sadece içinde kimsenin kalmadığı bir butik otel etkilenmiş gözüküyor” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara karşı artık daha etkili söndürme çalışmaları içerisinde olduklarını söyledi.

Bu arada yangınla ilgili bir kişinin ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı, gözaltında kimsenin olmadığı açıklandı.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan ve Göcek’e kadar uzanan orman yangını sırasında, bölgede bulunan barınaktaki 250 köpek için Fethiye Belediyesi ile bölge sakinleri seferber oldu. Belediyenin gönderdiği araçların yanı sıra köpeklerin bakımını yapanlar kendi araçlarıyla yangının olduğu bölgeye gitti. Onlarca araca bindirilen 250 köpek, bölgedeki çeşitli pansiyon, ev ve Göcek’teki futbol sahasına götürüldü. Burada köpeklerin bakımı yapıldı. Yangının soğutma çalışmalarının tamamlanması, barınağın eksikliklerinin giderilmesinden sonra köpeklerin tekrar o bölgeye götürüleceği belirtildi.

Gece boyunca etkili olan alevlerle mücadele eden orman söndürme işçileri, sabaha karşı yangının kontrol altına alınmasından sonra yemeklerini yiyebildi. Özveriyle yangını söndürmek için çalışan işçiler, peynir, domates, zeytin ve karpuzdan oluşan yemeklerini birbirleriyle paylaştı, karınlarını doyurdu.

Orman işçileri, daha sonra, bu bölgeyi yeniden yeşillendirmek için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nca 20 kişilik özel ekip kuruldu.

Göcek yakınlarına kadar ulaşan yangın, söndürülürken, saat 16:00 yangın alanının dışında kalan bazı noktalarda yer yer yeniden başladığı gözlendi. Yanmaya başlayan yerlerin söndürülmesi çalışmaları sürüyor.

Fethiye’de de orman yanıyor

Öte yandan Muğla’nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Fethiye’deki yangına müdahale ediliyor.

Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, bugün saat 15:45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin haber vermesi üzerinde, yangını söndürmek için orman ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’da bir başka orman yangını da Milas ilçesindeki ormanlık alanda, çıktı. Ancak bu yangın, kısa süre sonra kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde söndürme soğutma çalışmaları sürüyor.

Milas’taki yangın, kontrol altına alındı.

Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 09:00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kıyıkışlacık Mahallesi’nde tehlike yaratmaması için yerleşim yeri yakınında ayrıca ekipler konuşlandırıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.