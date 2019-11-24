Muğlalı ev kadını Feriştah Yıldız, zeytinyağı sıkım fabrikası kurdu

Muğlalı ev kadını Feriştah Yıldız, çocukluk hayali yağ sıkım fabrikasını devlet desteğiyle kurdu. Erken hasat yaptığı zeytinlerin sıkımından elde ettiği yağa ‘Feri Olive’ ismiyle marka tescili de yaptıran Yıldız, kadın girişimci adayları için ilham ve rol modeli oldu.

Fotoğraflar: DHA

Evli ve üç çocuk annesi olan Feriştah Yıldız, zeytin üreticisi bir ailenin çocuğu olarak yetişmesinin de etkisiyle, çocuk yaştan beri yağ sıkım fabrikası kurmanın hayalini kurdu. Bunun için kolları sıvayan Yıldız, Menteşe’nin kırsal Denizova mahallesinde eşi Rüstem Yıldız’a ait 7 bin 200 dönümlük araziye yağ sıkım fabrikası kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na hibe desteği başvurusunda bulundu.

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Kurumdan geri ödemesiz 1 milyon lira hibe alan Yıldız, 3 bini kapalı alan üzerine kurulan fabrikayı 2 milyon liraya mal etti. Bölgedeki çiftçilerin hasatta topladıkları zeytinlerin getirildiği fabrikada, günlük 60 ton yağ sıkımı yapılıyor. Çiftçilerden ise, litre başına sıkım karşılığı, yüzde sekiz oranında zeytinyağı alınıyor.

Erken hasat yaptığı zeytinlerin sıkımından elde ettiği yağa ‘Feri Olive’ ismiyle marka tescili de yaptıran Yıldız, “Gerekli numunelerle otel, restoran, kahvaltı salonları ve şarküterilere ürünlerimizi tanıtıp, siparişlere cevap veriyoruz. Aynı zamanda şehir dışına kargo yoluyla ürünlerimizi gönderiyoruz” dedi.

Yıldız, bundan sonraki hedeflerinin pazarı büyütmek olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Kadın güçlü olduğu takdirde başaramayacağı, aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki istesin. Ülkemizin güçlü kadınlara ihtiyacı var. Kadınların iş dünyasında, siyasette, eğitimde, sanatta, sporda ve diğer tüm alanlarda daha fazla ön planda olması ve seslerini daha fazla duyurmaları gerektiğini düşünüyorum.”