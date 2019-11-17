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Yaramazlara biraz batar!

Muğlalı çift, düğünlerinde ‘çiğ köfte’den düğün pastası kesti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde evlenen Sedat-Pınar Göbüt çifti, düğünlerinde pasta yerine acı biberlerle süslenip pasta şekli verilmiş çiğ köfte kesti.

Fotoğraf: DHA

Fethiye’de, çiğ köfte dükkanı işleten Göbüt (34) ile turizm şirketinde çalışan Pınar Göbüt (29) dün akşam dünyaevine girdi. Düğünde sıra pasta kesilmesine gelince davetlileri bir sürpriz bekliyordu. Çiftin önüne, ‘çiğ köfteden pasta’ getirilince görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Gelin ve damat, davetlilerin şaşkın bakışları arasında çiğ köfteyi kesti. Pasta merasiminin ardından, düğüne katılan davetlilere çiğ köfte dağıtıldı.

Sedar Göbüt, düğüne renk katmak için pasta yerine çiğ köfte kesmek istediklerini belirterek, “Umarım tüm davetliler memnun kalmıştır. Biz çok mutlu olduk” dedi.

Pınar Göbüt ise “Pasta yerine çiğ köfte keserek bir farklılık olsun istedik. Yalnız acısı biraz fazla olmuş” ifadelerini kullandı.

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