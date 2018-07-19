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Yaramazlara biraz batar!

Muğla’daki termik santralde çökme: Bir işçi hayatını kaybetti

 

Muğla’daki termik santralde meydana gelen çökme sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre çökme Yatağan ilçesindeki termik santralde bugün saat 10.10 sıralarında raylı sistemli kömür sevk alanında meydana geldi.

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Çökme sonucu 12 işçi yaralandı. İşçilerden 10’u kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Geri kalan iki işçi için kurtarma çalışması başladı.

Saatler sonra hassas burunlu köpek sayesinde işçilerden birinin cesedine ulaşıldı. Diğer işçi aranıyor.

Öte yandan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, bazılarının da taburcu edildiği bildirildi.

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