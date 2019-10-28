Muğla’da yıldırım düşen bölgede orman yangını

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında beş dönüm orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Seydikemer’in kırsal Ören mahallesi Karakaya tepesi mevkisinde, bugün saat 15.00 sıralarında, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

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Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından iki helikopter sevk edildi.

Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan ulaşımın mümkün olmadığı yangın korkuturken, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

