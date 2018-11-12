Muğla’da yakalanan PKK’lıların davası: Sanıklardan ‘etkin pişmanlık’ talebi

Muğla’da çıplak şekilde gözaltına alınmalarıyla Türkiye gündemine giren PKK’lıların tahliye talebi reddedildi.

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde çok sayıda suçtan toplamda 15 sanık hakkında açılan davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

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Duruşmaya tutuklu 11 sanık ve avukatları katıldı. Sanıklar, bir yıldan fazla süredir cezaevinde olduklarını belirterek tahliye istedi.

E.A. susma hakkını kullanırken S.Ş., V.Ş. ve V.A. ise ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden faydalanmak için mahkemeye talepte bulundu.

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Savcı, mütalaasında sanıkların söz konusu suçu işlediklerine dair somut delil ve tanık ifadeleri bulunduğunu belirterek tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, Van ve Elazığ’daki tanıklar ve gizli tanık ‘Şelale’nin dinlenmesine, eksik evrakın tamamlanmasına, pasaportların incelenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ne olmuştu?

Köyceğiz ilçesinde istihbarat üzerine 4 Ekim 2017’de düzenlenen operasyonda PKK’lılar üzerileri çıkartılarak gözaltına alınmıştı.

Takip eden gün ise yine aynı ilçede güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği bildirilen beş PKK’lı öldürülmüştü. Daha sonra ise bir PKK’lı, saklandığı evde bombayı infilak ettirmesi sonucu ölmüştü.

Köyceğiz’deki operasyonda çok sayıda silah ve patlayıcı madde bulunmuştu. PKK’lıların üzerinde emniyet müdürlükleri, valilikler ve hükümet binalarının da olduğu bazı yerlerin işaretlendiği belirtilmişti.

Sanıklar hakkında ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘silahlı terör örgütlerine silah sağlama’, ‘göçmen kaçakçılığı yapma’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ ve ‘sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin taşınması’ suçlarından dava açılmıştı.

İlk duruşmada dört sanık tahliye edilmişti.