Muğla’da üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti

Muğla belediyesince toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamlar, üniversite öğrencilerince protesto edildi.

Fotoğraf: DHA

Kartlı binişte öğrenci 1,95’den 2,35’e, kartlı sivil 2,55’den 3,05’e, kartsız öğrenci 2,75’den 4’e, kartsız sivil ise 3,25’den 4 liraya yükseldi.

Reklam

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri zamları protesto etti. Menteşe ilçesinin Kötekli mahallesindeki Yoğurtçu Parkı’nda bir araya gelen öğrenciler, ‘Otobüs 4 TL oldu, öğrenciye dert oldu’ pankartı açtı.

Grup adına açıklama yapan Yağız Coşkun şunları söyledi: “Üniversite öğrencileri olarak beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermede zorlanırken, bu sıkıntılarımıza çözüm üretilmediği yetmezmiş gibi bir de son yapılan zamlarla ulaşım ihtiyacımızı karşılarken zora düşeceğiz. Otobüs zamlarıyla bizlere adeta yürü deniyor. Bizler de yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Ve yetkililere ulaşacağımıza eminiz, çünkü haklı bir talebin peşindeyiz.”

‘Dün öğrenci olduk, bugün borçlu’ ve ‘Dertler derya oldu, otobüs dört lira oldu’ pankartları taşıyan gruptakiler, basın açıklamasının ardından alkışlar ile protesto gösterisini sonlandırdı.