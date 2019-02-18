Muğla’da madende işçilerin üzerine kaya düştü: Bir yaralı, üç kişi mahsur

Muğla’da bir madende göçük meydana gelmesi sonucu bir kişi yaralandı.

DHA’nın haberine göre bu sabah göçüğün meydana geldiği ocak, Milas ilçesindeki Sarıkaya Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede bulunuyor.

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İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, göçük sonrası olay yerine giderek çalışmaları yerinde izlemeye başladı.

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Civelek şu bilgileri verdi: “Feldspat madeni sahasında bir kaya, iş makineleri çalışırken düşmüş. İş makineleri ve sürücüleri kayanın altında kalmış. Bir kişi yaralı, hastaneye sevk edildi. 500-600 ton ağırlığında olduğu belirtilen kayanın altındaki diğer üç işçinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veremiyoruz. Kayayı kaldırma, kayayı kırma çalışmaları sürüyor.”