Muğla’da kıyılar belediyeden alınıp bakanlığın kurduğu vakfa verilmiş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Muğla’da 25 dönümlük orman alanı ve birçok kıyı alanını belediyeden alıp Muğla Turizm Çevre Vakfı’na (MUÇEV) kiraya verdiği ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Reuters

Söz konusu vakıfta, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı da dahil bazı eski kamu bürokratlarının yöneticilik yaptığı belirtildi.

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Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında 20 bin lira sermaye ile 2014 yılında kurulan MUÇEV’e, ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve ormanlık alanlar ihalesiz, pazarlık usulüyle olarak veriliyor.

20 ayrı dava

Son olarak Muğla’nın Menteşe ilçesindeki 25 dönümlük ormanlık alanın da MUÇEV’e verildiği açığa çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin MUÇEV’e devredilen alanlarla ilgili 20 ayrı dava açtığını belirten CHP Menteşe ilçe yönetimi, günübirlik tesislerin de vakfa devri için çalışma yapıldığını belirtti.

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İlçe yönetimi, kıyı alanlarının MUÇEV’e devredilemeyeceğine dair kesinleşmiş yargı kararları ve Sayıştay bulguları olduğunu kaydetti.

Buna rağmen vakfın bu alanların işletmesini yürüterek, gelir elde ettiği ifade edildi.

Şirket yönetiminde bulunan isimler şöyle: Eski Muğla valisi ve Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Esengül Civelek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can.

Datça’daki plajlar da MUÇEV’e

Öte yandan, Datça’da hemen hemen bütün plajların ücretli hale geldiğine yönelik haberlerden sonra, Datça Belediyesi resmi Twitter hesabındaki paylaşımla, ilçedeki birçok plajın kendilerinden alınıp MUÇEV’e verildiğini ve açtıkları davaların sürdüğünü belirtti.

Haber doğrudur. Hastanealtı Plajı gibi birkaç yer dışında neredeyse tüm plajlarımız bizden alınarak MUÇEV adlı şirkete verildi. Onlar yetkili kılındı. Ücretli yapan biz değiliz. Davalar sürüyor. — Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) August 17, 2020

Vakfa sadece Muğla’da değil başka illerde de alanlar tahsis edilmiş.

Örneğin, Antalya’nın Alanya ilçesinde üçüncü derece doğal sit alanı olan Aysultan Kadınlar Plajı ve buradaki tesisler, 7 Ağustos’ta imzalanan sözleşme ile 10 yıllığına MUÇEV’e kiralandı.

Antalya’nın Demre ilçesi, Üçağız Mahallesi Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bulunan 12 milyon 983 bin metrekare yüz ölçümlü yüzer iskele, dolgu alanı ve denizsel alan MUÇEV’e 10 yıl süreyle kiralandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde de 11 sahil alanının MUÇEV’e ihalesiz olarak verildiği, bu sahillerin çevresinin tel örgülerle çevrildiğini kaydedildi.

MUÇEV’in 2014 ile 2018 yılları arasındaki net karının 18 milyon 532 bin lira olarak kaydedildi.