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Yaramazlara biraz batar!

Muğla’da kayıp üniversiteli genç üç gündür aranıyor

Muğla’nın Ula ilçesinde, üç gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi, jandarma ekiplerince aranıyor.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Akyaka Mahallesi’nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrıldı.

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Kız kardeşi Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki gencin ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka Mahallesi’nde yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “Kardeşimle en son perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik.”

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