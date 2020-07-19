Muğla’da kayıp üniversiteli genç üç gündür aranıyor

Muğla’nın Ula ilçesinde, üç gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi, jandarma ekiplerince aranıyor.
AA’nın haberine göre, Akyaka Mahallesi’nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrıldı.
Kız kardeşi Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki gencin ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka Mahallesi’nde yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “Kardeşimle en son perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik.”