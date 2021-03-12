Muğla’da kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Muğla’nın Milas ilçesinde 23 yaşındaki bir kadın erkek arkadaşı tarafından evinde tabancayla vurularak öldürüldü.
AA’nın aktardığına göre Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak’ta evin çalan kapısını açan B.N, erkek arkadaşı S.K. tarafından göğsünden tabancayla vuruldu.
Evde bulunan B.N’nin arkadaşı 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından B.N.’nin cesedi otopsi için Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
S.K. polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.