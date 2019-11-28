Muğla’da kaçak içki ve sigara operasyonu: 12 tutuklama

Muğla’da ekipler otel, bar ve tütün satışı yapılan adreslerde yaptığı denetlemelerde kaçak olduğu değerlendirilen içki, elektronik sigara, kol saati ve nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

1-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 119 adet elektronik sigara, 13 şişe elektronik sigara likiti, 58 kilo nargile tütünü, 2 bin 37 makaron, 219 kilo kıyılmış tütün, 255 paket sigara filtresi, 2 bin 16 paket sigara sarma kağıdı, 14 sigara sarma makinesi, 17 sigara sarma tabakası, üç adet tütün kıyma aparatı, 224 adet paketinden ayrılmış TAPDK bandrolü, 29 pipo tütünü, yedi kutu sigara/pipo filtre seti, 43 puro, 170 litre etil alkol, 4,5 litre el yapımı viski, 37,5 litre el yapımı rakı, 1714 litre el yapımı şarap, 81 bandrolsuz rakı, 22 bandrolsuz viski, bir ruhsatsız tabanca, 450 fişek, 168 gümrük kaçağı telefon, 29 gümrük kaçağı kol saati, 1300 adet alkol satımında kullanılan şarap şişesi, 48 epimedyum ibareli cinsel içerikli macun ele geçirildi.

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Ayrıca, operasyon kapsamında 29 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 12’si tutuklanırken, 17 şüpheli hakkında ise ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun’una Muhalefet Etmek’ suçundan işlem yapıldı.