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Yaramazlara biraz batar!

Muğla’da iş cinayeti: Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İHA’nın geçtiği habere göre, Emirbeyazıt Mahallesi’nde yapımı devam eden bir alışveriş merkezinin kanalizasyon şebekesi için açılan çukurda göçük meydana geldi. İşçi Ahmet Akbayır, toprak altında kaldı.

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Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi

Göçük altında kalan Ahmet Akbayır, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından toprak altından çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan işçinin, hayatını kaybettiği belirlendi.


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