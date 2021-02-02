Muğla’da foseptik çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bir evin bahçesindeki lağım sularının biriktiği çukura düşen çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Yatağan’da yaşayan aile, Akyol Mahallesi’ndeki yakınlarını ziyarete gitti. Bahçede ev sahibinin çocukları ile oynayan 2.5 yaşındaki A.A, üzeri ince sunta ile kaplı foseptik çukuruna düştü.

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Kendi imkanlarıyla çocuğu kurtaramayan aile 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplere halat yardımıyla indiği çukurdan çocuğu çıkardı. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Başsavcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.