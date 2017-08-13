Muğla’da deprem: Merkez üssü Milas, büyüklük 4.8  

Muğla’da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli, saat 14.16’daki depremin merkez üssünü Milas’ın Bodrum sınırındaki Beyciler köyü olarak saptadı. AFAD, saat 15.28’de merkez üssü Bodrum olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini bildirdi.
Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.
Bodrum ve Milas’la yakındaki yerleşim merkezlerinde şiddetli hissedilen depremle birlikte halk sokaklara çıktı.
İlk belirlemelere göre can kaybı ve hasar yok.
Muğla’nın Gökova Körfezi açıklarında 21 Temmuz’da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açmış, 80’den fazla kişi yaralanmıştı.