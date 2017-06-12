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Muğla’da iş cinayeti: Havalimanı inşaatında çalışan işçi beş metreden düşerek hayatını kaybetti


 

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki havalimanı inşaatında çalışan 32 yaşındaki Abdullah Çatalbaş düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Yaklaşık üç ay önce havalimanı inşaatında çalışmaya başlayan işçi Çatalbaş, çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Dalaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasının ardından Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Çatalbaş, hastanede hayatını kaybetti.

Çatalbaş’ın cenazesinin, otopsinin ardından ailesinin yaşadığı Osmaniye’ye gönderileceği öğrenildi.

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