Muğla’da iş cinayeti: Havalimanı inşaatında çalışan işçi beş metreden düşerek hayatını kaybetti

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki havalimanı inşaatında çalışan 32 yaşındaki Abdullah Çatalbaş düşerek hayatını kaybetti.
Yaklaşık üç ay önce havalimanı inşaatında çalışmaya başlayan işçi Çatalbaş, çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Dalaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasının ardından Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Çatalbaş, hastanede hayatını kaybetti.
Çatalbaş’ın cenazesinin, otopsinin ardından ailesinin yaşadığı Osmaniye’ye gönderileceği öğrenildi.