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Yaramazlara biraz batar!

Muğla’da çaldığı bisikletleri internetten satmaya çalışan kişi tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çaldığı bisikletleri internetten satmaya çalışan zanlı tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre ilçede son günlerde 12 bisikletin çalınması üzerine emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı. 

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Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen ve çalıntı bisikletleri internetten satmaya çalışan Z.Y, Bodrum ilçesinde bekçilik yaptığı şantiyede gözaltına alındı.

Şüphelinin verdiği adreste bulunan 10 bisiklet, sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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