Muğla’da bulunan 1500 yıllık yazıt: ‘Merhamet o hasta düşen kimselere!’

Muğla’daki Sidyma Antik Kenti yakınlarında, üzerinde eski Yunanca “Bu yapı, yabancılar için bir liman, hastalar içinse bir tedavi yeridir. Merhamet o hasta düşen kimselere” yazan 1500 yıllık yazıt bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Onur başkanlığında antik Lykia bölgesinde yüzey araştırması yapan ekip, Patara Yol Anıtı kitabının ışığında yazıtlara ulaştı.

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Muğla sınırlarındaki Sidyma Antik Kenti yakınlarında bulunan yazıtın hastane ya da bakımevine ait olduğu düşünülüyor.

Antik Likya ve Pamphylia’nın karayolları, denizyolları ve limanları açısından çok az araştırma yapıldığını belirten Prof. Dr. Onur şöyle konuştu: “Eski Yunanca yazılmış Patara Yol Anıtı’nın yayınının hem tarihi yorumunun hem de anıtta geçen yolların arazi üzerindeki güzergahların yer aldığı 2007 yılındaki yayının ardından merhum Prof. Dr. Sencer Şahin tarafından Türkçesi 2014 yılında basıldı. ‘Stadiasmus Patarensis’ başlıklı bu kitap dışında antik Likya ve Pamphylia coğrafyasının Roma Çağı ulaşım sistemini konu alan bir yayın yok. Araştırma görevlilerimiz Fatma Avcu ve Hüseyin Uzunoğlu, Ksanthos-Sidyma yolunun ve yeni yazıtların bilimsel çalışmasını tamamlayarak yayımladı.”

‘Bir arkadaş grubuna ait’

Araştırma görevlisi Fatma Avcu, çalışmalarda altı yeni mezar yazıtı bulduklarını, en ilginç olanının ise ‘Dostlar’ diye başlayan yazıt olduğunu söyledi. Avcu şunları söyledi: “Bunların 1800 yıllık mezar yazıtı olduğunu düşünüyoruz. Bu yazıtlardan birinin ilginç yanı ise daha önce bulunan diğer yazıtlarda da geçen ve 15 kadarını bildiğimiz bir arkadaş grubuna ait olması. Bu arkadaşlar ölen arkadaşlarının cenaze masraflarını ve gömü işlemlerini yerine getirmiş. Bu yazıt grubunda ölen kişinin ve onun cenaze işlemlerini yapan arkadaşlarının isimleri yer alıyor. Yazıt, ‘Dostlar’ kelimesiyle başlıyor. Bu arkadaşlardan isimleri çıkarabildiklerimiz, Epagathos II, Pixas, Thalamos, Deios, Epaphrodeitos, Kalotykhos, Philatos, Demetras, Karpos,Thalliarkhos, Diogas, Quintus Euphrosynos, Karpos, Epagathos ve Claudius Daphnikos.”