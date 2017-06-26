Muğla’da araca bağlanıp sürüklenen köpeği hayvanseverler kurtardı 

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ‘sahibi’ tarafından otomobile iple bağlanıp sürüklenen köpeği hayvanseverler kurtardı.

DHA’nın haberine göre bir otomobilin arkasına bağlı köpeğin, koşmaktan bitkin düştüğü, artık cansız bir beden gibi sürüklendiğini görenler, önce telefonunun kayıt düğmesine bastı, ardından aracı durdurup köpeğin acısını sonlandırdı.

Yaralı köpek hayvanseverler tarafından tedavisi için veterinere götürülürken, sahibi olduğunu söyleyen kişi ise olay yerine çağrılan jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.