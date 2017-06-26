Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Muğla’da araca bağlanıp sürüklenen köpeği hayvanseverler kurtardı 


 

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ‘sahibi’ tarafından otomobile iple bağlanıp sürüklenen köpeği hayvanseverler kurtardı.

Fotoğraf DHA tarafından buzlandı.

DHA’nın haberine göre bir otomobilin arkasına bağlı köpeğin, koşmaktan bitkin düştüğü, artık cansız bir beden gibi sürüklendiğini görenler, önce telefonunun kayıt düğmesine bastı, ardından aracı durdurup köpeğin acısını sonlandırdı.

Yaralı köpek hayvanseverler tarafından tedavisi için veterinere götürülürken, sahibi olduğunu söyleyen kişi ise olay yerine çağrılan jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Tekirdağ’da köpeğini araca bağlayıp yaralayan sürücüye 526 lira ceza

SON HABERLER

Akşam Postası / 26 Haziran 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün 12’nci gününde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanmadan önce cezaevinde koğuş hazırlandığını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...