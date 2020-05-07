Muğla’da 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu; belediye başkanı uyardı: İhtiyaç olmadan dışarı çıkmayın

Pazartesi günü, yedi kente giriş-çıkış yasağının kaldırılması sonrasında Bodrum, Marmaris gibi ‘yazlıkçıların gözdesi’ ilçeleri sınırlarında barındıran Muğla’nın girişinde yoğunluk yaşanıyor.

Fotoğraf: DHA

Cumurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak için 3 Nisan’dan beri uygulanan giriş çıkış yasağının Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için kaldırıldığını açıklamıştı.

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Binlerce kişinin akın ettiği kentin girişinde 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Muğla-Aydın karayolunda, corona virüsü tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Araçların içindeki sürücü ve yolcuların tek tek ateşi ölçülerek kente giriş izni verildi. Ateşi 37’nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki kontrol için hastaneye sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün’den ise uyarı geldi: “Yazın misafir kabul eden bir ev sahibi gibiyiz. Mümkün olduğu kadar yaz ayını kendi illerimizde geçirmeye çalışalım. Turizme de ihtiyacımız var. Muğla’ya geldik, her şey bitti, her türlü teması yaparım, eskisi gibi küçük masalarda dört kişi oturup sohbet edilemeyeceğini bilmemizde yarar var. İlimize gelen ikinci konut sahibi olan hemşerilerimizin ihtiyaçları olmadığı zamanlarda dışarıya çıkmamalarını rica ediyorum.”