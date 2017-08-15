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Muğla’da 2 bin 600 yıllık Mısır mührü bulundu.

Seydikemer ilçesinde bulunan Letoon Antik Kenti’nde Başkent Üniversitesi önderliğindeki Letoon kazı ekibinin 2015’te başladığı çalışmalar devam ediyor.

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Antik teras duvarı ve basamaklı kaya sunağında devam eden kazı çalışmaları sırasında, Milattan önce 6’ncı yüzyıla ait Mısır mührü (skarabesi) bulundu.

Gübre böceği formlu, mavi renkli mührün ön yüzünde insan başı betimi, mühür yüzünde ise kanatlı, kuş başlı, aslan gövdeli yaratık figürü yer alıyor.

Antik Mısır’ın Naukratis limanında üretildiği anlaşılan mührün, Mısır’ın bölgede Patara limanı aracılığıyla kurduğu ticari ilişkileri göstermesi bakımından büyük önem taşıdığı belirtildi.

‘Kente verdikleri önemi gösteriyor’

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Dr. Baki Demirtaş, mühürle ilgili şu bilgileri verdi: “Bu bir mühür. Mısır üretimi ve M.Ö. 610 yılına ait olduğu değerlendiriliyor. Antik Mısır’ın Naukratis limanında üretilmiş. Bu bize Antik Mısırlılar’ın Patara limanı aracılığıyla buraya gelerek, buradaki kutsallığa adapte olduklarını gösteriyor. Mührün bulunduğu konuma bakarsak, Mısırlı tüccarlar bu kente bir sunumda bulunuyor ve skarabe oraya bırakıyor. Mısırlılar’ın bu kente verdiği önemi göstermesi açısından çok önemli bir buluntu. Restorasyonu yapılacak eser, kayıtların ardından müzede sergilenecek.”