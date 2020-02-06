Muğla sağlık müdürü: Hastanede ‘corona’ vakası yok

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, sosyal medyada hızla yayılan ‘corona’ virüsü paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fotoğraflar: DHA / Yarımada Gazetesi

Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Dr. Gencer, sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Muğla’da hastanede corona virüsü vakası olduğu’ iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, şöyle dedi: “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Marmaris ilçesindeki bir işletmeden gelen hastada, solunum sıkıntısı ve grip semptomları tespit edildi. Olası bir vaka olabileceği düşüncesi ile gerekli önlemler alınmış olup eş zamanlı Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilerek klinik ve epidemiyolojik değerlendirme yapılmıştır. Vakanın corona virüsü olmadığı kanaatine varılarak hastaya standart viral pnömoni (zatürre) tedavisi başlanmıştır. İlimizde şu an itibarıyla olası veya kesin corona virüsü vakası yoktur.”