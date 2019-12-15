Muğla belediye başkanı: Şehrin dörtte birine maden ruhsatı verilmiş

Muğla belediyesinin düzenlediği ‘Madenciliği Konuşuyoruz’ konulu çalıştayda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Muğla’nın yüz ölçümü 13 bin 338 kilometre metrekare, 3 bin 523 kilometre kare ruhsatı olan alan var” dedi.

Fotoğraf: BirGün

BirGün’ün haberine göre, Gürün, amaçlarının maden konusu tartışmalarının belli bir bilimsel seviyede olmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Reklam

Gürün şu ifadeleri kullandı: “Sektördekileri de taraf ve karşı taraf durumuna getirmeden birlikte çözmemiz gereken bir olayı ortaya koymak ve geleceğe bu şekilde yürümek, amacımız bu. Türkiye’de her konuyu bu zeminde tartışmamız gerekiyor. Türkiye’de bir konu oluyor o konun uzmanı olan kişiler hariç herkes konuşuyor. Ama bu konun uzmanı olan çok değerli bilim adamları kenarda kalıyor ve onların düşünceleri alınmıyor. Alındığı zamanda kaale alınmıyor. Türkiye’nin bu zeminden çıkması lazım.”

‘Maden ruhsatı bilgileri resmi olarak açıklanmıyor’

Türkiye’deki maden sayıları ile Muğla’daki maden arama ve işletme ruhsatları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Gürün, ilgili kurumlardan bilgilerin alınamamasına sitem etti.

Karanlık bir yerin her zaman şüphe hissini ortaya çıkaracağını belirten Gürün sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, maden üretiminde 28’inci sırada. Maden çeşitliliği açısından 10’uncu sırada. Muğla’nın maden ruhsatı arama ve işletme ruhsatı olmak üzere hangi bölgeleri kapsıyor ve ne kadar kısmı olduğunu söylemeye çalışacağım. Ancak önce şunu belirtmeliyim ki; bu bilgileri alamıyoruz. Resmi olarak yayınlanmıyor. Hırsız gibi sağdan soldan bilgi çalıp doğru yere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu bilgiliyi maden ruhsatı veren kurum bize vermiyor açıklamıyor. Neyi kimden saklıyorsunuz?

Reklam

Defalarca yazı yazılmasına rağmen Muğla’da şu kadar alan var şu kadar ruhsat var gibi onlardan resmi olarak aldığım hiçbir cevap yok. Bu kadar karanlık bir şey tabi ki şüpheyi ortaya çıkarır. Nitekim ki toplumsal olarak geldiğimiz nokta bu. Gizli, saklı, devlet sırrı. İnternet sitelerinde yayınlanmıyor açık bilgi yok. Neyi kimden saklıyorsunuz? Bunu ortadan kaldıracak kesinlikle yasa değişikliğine ihtiyacımız var.”

‘Bize sorulmuyor, ‘ben verdim oldu’ zihniyeti var’

Muğla’nın yüz ölçümünün yaklaşık dörtte birine maden ruhsatı verildiğini kaydeden belediye başkanı, “Bu kadar büyük bir alan hiçbir şekilde yerel yönetimlere bilgi verilmeden onlardan görüş alınmadan veriliyor. Benim orda planım var mı? Gelecekle ilgili projem var mı? Hiç sormuyor. Bağımsız, her şeyin üstünde ben verdim oldu diyor” diye konuştu.