Muğla 39 dereceyi gördü: 88 yılın en sıcak mayıs günü

Muğla’da ölçülen 39 derece hava sıcaklığı, son 88 yılın mayıs ayı rekoru olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Muğla’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 9 ila 15 derece üzerinde seyrettiği belirtildi.
Normali 24.7 derece
Muğla için normal mevsim sıcaklığının 24.7 derece olduğuna işaret edilen açıklamada, “Daha önce mayıs ayında Muğla’da ölçülen en yüksek sıcaklık 30 Mayıs 1932’de 36 derece olarak kayıtlara geçmişti” dendi.
Antalya’da da 38.8 dereceyle son 75 yılın en sıcak mayıs ayı günü yaşandı.