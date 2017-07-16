Müge İplikçi: Hepimizin içini titretmesi gereken gerçek bir sayı var

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Geçen haftaki Maltepe Adalet Mitingi sayıların savaşı haline geldi.

Oysa orada iktidarı, hatta iktidarı destekleyenleri de ilgilendiren, kısacası Türkiye’nin tümünü kapsayan ve nereye gidersek gidelim, hangi kuma kafamızı sokarsak sokalım kaçamayacağımız çok önemli bir gerçeğin altı çizildi ve altı çizilen bu gerçek sayılarla ifade edilemeyecek kadar önde, hakiki ve elzemdi.

Reklam

Türkiye’de adalet sorunumuz var.

Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğü sorunumuz var.

Var da var.

İş sadece sayılarsa, şu an hepimizin içini titretmesi gereken gerçek bir sayı var. 130. Bu, şu an tutuklu bulunan ve işlerini geri istedikleri için açlık grevine giden iki eğitimcimizin açlık grevi gününün toplamı.

Bu sayı ve bu sayının ifade ettikleri hepimizin düşünmesi gereken üç basamaklı o gerçekte toplanmış durumda. Ötesi ve berisiyle…

Müge İplikçi’nin yazısı