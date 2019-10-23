Müge Anlı’nın programına çıkıp aramış: Aylardır aranan kadını, eşi yakarak öldürmüş

Kayseri’de aylardır aranan kayıp kadının, eşi tarafından yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Katil koca, adliyeye götürüldü. (Fotoğraf: DHA)

Kocasinan ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Osman Yalçınkaya, 10 Haziran 2018’de karakola giderek 52 yaşındaki Fatma Birgül Yalçınkaya’nın kaybolduğunu söyledi. Osman Yalçınkaya, aradan geçen sürede, ATV’de yayınlanan Müge Anlı’nın programına da katılarak eşini aradı.

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Boş binadan kemikler çıktı

İlçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi’nde yaşayanlar, 28 Temmuz 2018’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir metruk binada kemik buldu. DNA incelemesinde, kemiklerin Fatma Birgül Yalçınkaya’ya ait olduğu belirlendi.

Polisin şüpheleri, kadının kocası üzerine yoğunlaştı. Gözaltına alınan emekli belediye işçisi adam, sorgusunda eşini metruk binaların bulunduğu alanda yakarak öldürdüğünü itiraf etti.

‘Yakıp başında bekledim, evde orucumu açtım’

İfadesinde, eşini Ramazan ayında vakit geçirme bahanesiyle dışarıya çıkardığını belirterek şunları söyledi: “Ahi Evran Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanına götürdüm. Burada bayılttım, daha sonra üzerini kağıt ve ağaç parçaları kapatarak yanımda getirdiğim çakmakla yaktım. Uzun süre yanan eşimin başında bekledim. Sonra eve gittim ve orucumu açtım. Çocuklarıma ve komşularıma eşimin kaybolduğunu söyledim. Polise ihbarda bulunduk ve gece boyunca eşimi hep birlikte aradık.”

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Olay yerinde, adamın cinayette kullandığı çakmak da bulunmuştu.

Yalçınkaya, polisteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.